Донецк, 10 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Жительница Мариуполя рассказала, что украинские националисты поджигали дома жителей и срывали эвакуацию.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

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"Именно азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ВСУ поджигали дома, наши дома. Они даже не давали выходить, отстреливали… Нас спасли чеченцы и русские войска, ВСУ нас убивали», — рассказала она в беседе с RT.

Когда жители должны были покинуть город через зеленый коридор, ВСУ начали обстрелы жилых районов и путей отхода из Мариуполя, добавила она.

«Они обстреляли нашу квартиру, а потом они нас подожгли, и под дымовой завесой мы вышли на чеченцев, и они нас вывели сюда», — добавила женщина.