Москва, 10 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Совфеде западным любителям пиара, прибывшим на Украину, напомнили об убийстве в Сараево эрцгерцога Фердинанда.

Duma.gov.ru Андрей Климов

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«В Киев зачастили политики из стран ЕС и НАТО. Очевидно, для них это в первую очередь PR акции. Не сказать, что заезжие персоны отличается особой смелостью, посещая украинский театр развязанных с их помощью боевых действий. Европейские руководители знают, что лично им опасаться российских воинов не стоит. Одно дело публично демонизировать Москву и совсем другое реально доверять свои жизни порядочности и профессионализму наших военных и руководству РФ», — отметил член Совфеда Андрей Климов в телеграм-канале.

При этом он напомнил, что летом 1914 в балканском Сараево приехавшего туда с весьма провокационным визитом из Вены эрцгерцога Фердинанда (наследника австро-венгерского престола) застрелил некий студент-террорист, причём оказалось, что о возможном нападении на высокопоставленного иностранца Вену предупреждали заранее. Но кому-то на Западе важнее была отнюдь не безопасность Фердинанда, указал сенатор.

«Как бы там ни было, но убийство эрцгерцога стало поводом объявления провокационного ультиматума Сербии. Сербию тогда поддержала Россия, а вскоре началась Первая мировая», — напомнил Климов.

Он предложил сделать выводы.

«Делайте выводы сами, наше же дело — предупредить западных игроков с огнём о реальной опасности их авантюр не только для мира в Европе, но и для них лично. Кто знает кого прозападная партия войны назначит следующей сакральной жертвой ради усиления своего преступного давления на Русский мир», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украину посетил глава европейской дипломатии Джозеп Баррель, британский вице-премьер Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.