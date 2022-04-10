Луганск, 10 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Компании «под патронатом Пентагона» совершили ряд неудачных кибератак на сайт народной милиции ЛНР. Об этом 10 апреля сообщает ведомство.

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«Корпорации задействовали бот-нет из 455 млн инфицированных компьютеров на континенте для атаки на коммутационные узлы трафика из ЛНР. После серии неудачных атак… на сайт народной милиции американские подразделения кибербезопасности, … действующие под патронатом Пентагона, начали атаковать коммутационные узлы, передающие трафик на Россию и другие страны», — отмечается в сообщении.

Речь идет о системном государственном подходе «при санкции высших должностных лиц государства, топ-менеджеров корпораций».

По информации милиции, в числе участников атак фигурируют крупные компании — Google, Microsoft, Oracle Digital Ocean.