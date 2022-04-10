Лондон, 10 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Лондон оказался не готов к такому объему беженцев из Украины, признал Ричард Харрингтон — министр по делам беженцев Великобритании, пишет The Independent.

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Главная проблема проекта «Дома для Украины», по его мнению, — в ее медленной реализации.

«МВД и британское правительство в целом не были готовы к такому объему», — добавил он, передает «Газета.Ru».

Чтобы сократить время ожидания, власти упростили форму подачи заявки. Но эксперты опасаются, что данная схема может привлечь внимание торговцев людьми.