Вашингтон, 10 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. С помощью санкций США наносят ущерб экономикам других стран, но такие меры еще ни разу не помогли Вашингтону достичь первоначальных целей. Об этом 10 апреля пишет колумнист National Interest Уилл Смит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Жесткие требования США, которые государства зачастую воспринимают как угрозу своим интересам или существованию, объясняют безуспешную политику санкций», — отметил он.

В свое время руководители Сирии, Ирана, Венесуэлы, Афганистана, Северной Кореи доказали, что никакие экономические трудности не заставят их принять ультиматумы, угрожающие их власти, добавил он.

Автор убежден, что США и их союзники могут повторить ошибки прошлого в текущей ситуации на Украине, потому как Вашингтон до сих пор не обозначил Москве конкретных условий для снятия ограничений.