Памятники советским солдатам осквернили в литовских городах Шета и Куркляй
Вильнюс, 10 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Памятники советским солдатам в Аникщяйском и Кедайняйском районах Литвы облиты краской. Об этом 10 апреля сообщили в департаменте полиции Литвы.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Литва
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"В городе Шета … замечен облитый желтой и красной краской памятник солдату, поставленный в память о советских солдатах, погибших в боях с немецкой армией в годы Второй мировой войны… В городе Куркляй … желтой и синей краской окрашена скульптура советского солдата», — отмечается в сообщении.
Полиция уже начала досудебное расследование в соответствии с ч. 1 ст. 312 УК Литвы.