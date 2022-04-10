Вильнюс, 10 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Памятники советским солдатам в Аникщяйском и Кедайняйском районах Литвы облиты краской. Об этом 10 апреля сообщили в департаменте полиции Литвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

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"В городе Шета … замечен облитый желтой и красной краской памятник солдату, поставленный в память о советских солдатах, погибших в боях с немецкой армией в годы Второй мировой войны… В городе Куркляй … желтой и синей краской окрашена скульптура советского солдата», — отмечается в сообщении.

Полиция уже начала досудебное расследование в соответствии с ч. 1 ст. 312 УК Литвы.