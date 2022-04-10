Донецк, 10 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов калибра 122 мм. Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:10 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее Ясиноватая подверглась обстрелам со стороны ВСУ.