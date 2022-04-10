Луганск, 10 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. ️В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки ВСУ понесли потери в живой силе и военной технике. Об этом 10 апреля заявил представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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"А именно: 20 человек личного состава; 3 танка; 3 бронетранспортёра; 5 единиц автомобильной техники.», — отмечается в сообщении.

«Противник продолжает террор мирного населения Республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами», — добавил он.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 51 снаряд из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм и минометов калибра 120 мм по населенным пунктам Донецкий, Золотое-5, Первомайск, Ирмино.

В результате обстрелов в н.п. Первомайск получил ранение мужчина 1956 г. р., а также повреждено 3 жилых дома и дошкольное учебное заведение ясли-сад «Аленький цветочек»; в н.п. Золотое-5 получил ранение мужчина 1962 г. р.