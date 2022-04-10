Донецк, 10 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами калибра 122 мм. Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР, применив 343 единицы различных боеприпасов, ранен 31 мирный житель.