Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает 10 апреля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM отмечает, что с начала эвакуации мирного населения Донбасса в Ростовскую область прибыли уже более 500 тыс. человек. Беженцев встречают в двух городках жизнеобеспечения, работающих на пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке. Людям оказывают психологическую, консультативную и информационную помощь.