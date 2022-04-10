Луганск, 10 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР с применением миномета 120 мм. Об этом 10 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.50 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением миномета 120 мм (10 мин)», — отмечается в сообщении.

Ранее населенный пункт Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).