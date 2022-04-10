Берлин, 10 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Украина намерена приобрести 35 единиц боевых машин пехоты (БМП) Marder у оборонного концерна Rheinmetall (Германия), пишет Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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В случае заключения контракта техника будет поставлена до конца этого года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на давление со стороны ряда чиновников, отложил окончательное решение вопроса поставок Украине от Германии современных боевых танков.