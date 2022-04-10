Москва, 10 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В существующей ситуации реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. Об этом 10 апреля рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством Прайм.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

Как отметил эксперт, рубль укрепляется за счет того, что предложение превышает спрос, так как экспортеры продают 80% валютной выручки на бирже, а также из-за того, что за покупку валюты полагается комиссия в размере 12%.

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров», — сказал он.

Также Тузов добавил, что Минфин РФ сможет удерживать курс доллара к рублю на таком значении и уточнил, что до 2022 года экспортеры не должны были продавать валютную выручку, а сверхдоходы бюджета от налогов на экспорт нефти поступали в Фонд национального благосостояния. В результате этого спрос на доллары был выше предложения и Минфин поддерживал их курс на уровне, который был необходим для бюджета.

«Сейчас ситуация поменялась, экспортеры продают 80% валютной выручки на бирже, создавая избыточное предложение доллара, а Минфин, наоборот, из-за блокировки золотовалютных запасов не может эффективно поддерживать рубль», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уровень цен на энергоносители в течение последнего года проанализировали специалисты Библиотеки палаты общин парламента Великобритании, допустив, что к октябрю счета для потребителей снова могут вырасти.