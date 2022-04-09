Донецк, 9 апреля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. В противостоянии Украины с Россией, Донецкой и Луганской Народными республиками участвует целый конгломерат стран. Такое мнение 9 апреля высказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

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«НАТО в чистом виде? Так, наверное, неправильно было бы сказать, но отдельные участники в виде частных военных компаний или прикомандированных инструкторов — они участвуют, и их немало», — сказал глава ДНР.

Он подчеркнул, что действия военных, противостоящих республикам Донбасса и России, выглядят достаточно профессионально не только в части артиллерии, но и с точки зрения тактики ведения боя и выстраивании линии обороны. За год такие навыки приобрести невозможно, уверен Денис Пушилин.

«Нужно испробовать их на практике и, наверное, неоднократно. Потому что время так или иначе у них было ограничено, и спонтанными, молниеносными решениями это просто не могло быть», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 26 тыс. человек. Всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 704 434 человека, из которых 135 153 — дети.