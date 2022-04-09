Брюссель, 9 апреля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Фото‑ и видеоматериалы упавшей 8 апреля в Краматорске ракеты свидетельствуют о том, что она могла прилететь только из сектора, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в письменном заявлении постоянного представительства России при ЕС. Документ распространили 9 апреля в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Одновременные призывы к расследованию предполагаемых военных преступлений и молниеносные объявления России виновной в их совершении — это нонсенс с точки зрения не только права, но и здравого смысла. Ответственным политикам следует руководствоваться не эмоциями и конъюнктурными соображениями, а фактами, которые должны быть установлены в ходе объективного расследования» — считают в постпредстве.

Там удивлены и озабочены тем, что к откровенный нестыковки и агрессию в обвинениях, направленных на Россию, в том числе не видят высокообразованные политики и респектабельные СМИ.

«Требуем от представителей Евросоюза прекратить лицемерную антироссийскую истерику, отказаться от циничной тактики покрывательства очевидных преступлений своих киевских протеже как против мирных граждан, так и военнопленных и пересмотреть позицию в отношении происходящих вокруг Украины событий, взяв за основу рациональный анализ уже имеющихся фактов», — призвали в постоянном представительстве России при ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля украинские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске из района Доброполья в 45 км к юго-западу от города. Погибли более 30 человек.