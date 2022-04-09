Луганск, 9 апреля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Населенный пункт Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:10 с направления населенный пункт Золотое-4 по населенному пункту Ирмино с применением артиллерийского орудия 152 мм (три снаряда)», — говорится в сообщении

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Ясиноватая в ДНР обстреляли украинские силовики.