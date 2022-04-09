Донецк, 9 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S.Army ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо военнослужащих.