Москва, 9 апреля, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Еще два уголовных дела по факту обстрелов украинскими боевиками Донбасса из тяжелого вооружения возбудил Следственный комитет России, сообщает пресс-служба ведомства в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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«Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — заявили в СКР.

По версии следствия, в Донецкой Народной Республике с 8 по 9 апреля украинские каратели обстреляли из тяжелых видов вооружения города Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, а также ряд населенных пунктов ДНР. В Луганской Народной Республике украинские боевики обстреляли Первомайск, а также населенные пункты Калиново, Донецкий и Калиново-Борщеватое.

В результате обстрелов погибли девять гражданских, еще 38 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — двое детей. Также от обстрелов пострадали 35 объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля СКР возбудил уголовные дела из-за гибели 22 жителей Донбасса. Отмечалось, что особое внимание ведомство уделяет преступлениям против детей.