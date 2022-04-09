Рим, 9 апреля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Россия, США и Евросоюз, вероятно, могут вернуться к диалогу. Об этом, как передает агентство ANSA, заявил 9 апреля лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на съезде.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

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«Мы надеемся на то, что Россия, США и Европа вернутся к диалогу», — сказал он.

При этом бывший премьер-министр Италии добавил, что «шаги в правильном направлении» должна сделать именно Россия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов на онлайн-конференции «Института Шиллера» заявил, что западные страны подливают масло в огонь, накачивая Украину оружием.