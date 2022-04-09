Москва, 9 апреля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Произошёл обмен 32 дальнобойщиков из России на 20 граждан Украины, сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. По её словам, также домой вернулись несколько жителей Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

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«Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Белоруссии. Очень рады, что наши граждане вернулись на Родину», — написала Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале.

В обмене принимал участие институт уполномоченного по правам человека в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта более 50 водителей грузовых автомобилей не могли вернуться в Брянскую область с территории Украины. Из-за специальной военной операции для них был ограничен выезд в РФ.