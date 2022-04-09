Курск, 9 апреля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из минометов пограничный пост в Глушковском районе Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района», — заявил он.

Старовойт уточнил, что в результате обстрелов пострадавших не было, на погранпосту разрушений не фиксировалось. Он добавил, что ответным огнем пограничники подавили противника. Кроме того, губернатор Курской области призвал жителей приграничных районов сохранять спокойствие и не впадать в панику.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля украинские боевики обстреляли из минометов пограничный пост в Суджанском районе Курской области. Огневые точки противника подавили сотрудники погранвойск России. Пострадавших не было.