Москва, 9 апреля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Европейский союз может стать банальным военным блоком на вторых ролях у НАТО. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, комментируя заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Представитель ЕС призывал к разрешению украинского вопроса на поле боя.

Mil.ru Владимир Чижов

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«Я ранее никогда не слышал из уст кого бы то ни было из не только чиновников, но и политических деятелей призывов к военному решению конфликтов. Всё это наводит меня на грустные мысли, что ЕС вырождается из политико-экономического объединения, реализующего процесс мирной евроинтеграции, который мы с полным основанием называли региональным измерением глобализации, в банальный военный блок на вторых ролях у НАТО», — сказал Владимир Чижов.

Он напомнил, что ранее в Евросоюзе не поддерживали подобные заявления, придерживаясь политико-дипломатических методов решения конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе официального визита в Киев сообщил, что ситуация на Украине должна быть решена на поле боя, а не дипломатическим путём.