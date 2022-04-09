Москва, 9 апреля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию», — отметил Володин в телеграм-канале.

Так он отреагировал на заявление главы дипломатической службы ЕС Жозепа Барреля, который комментируя события на Украине, сказал, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

В этой связи, по убеждению спикера Госдумы, «Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза», так как его долг искать решение проблемы именно дипломатическим путем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявление Борреля вызвало критику в МИД России.

Впервые за историю Евросоюза столь высокостатусное должностное лицо пожелало военной победы вместо дипломатического урегулирования конфликтной ситуации. Таких заявлений лидеры ЕС не делали во время других конфликтов, включая войны в Югославии и Афганистане.