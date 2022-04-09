Донецк, 9 апреля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Луганское, — говорится в сообщении. — Выпущено четыре снаряда калибром 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Александровка в ДНР обстреляли украинские силовики.