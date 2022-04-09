Москва, 9 апреля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на отставке главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путём», — отметил Володин в телеграм-канале.

Всем изначально было понятно, какую роль отводят Вашингтон и Брюссель Украине, указал спикер Госдумы.

«Сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию. Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, комментируя события на Украине, заявил о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».