Москва, 9 апреля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России и ракетными войсками в течение текущего дня поражены 65 военных объектов Украины. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru ВКС РФ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины», — отметил он.

Конашенков добавил, что российские военные поразили три склада материально-технического обеспечения, четыре командных пункта и узла связи, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.