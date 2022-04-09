Луганск, 9 апреля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) снова обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:00 с направления населенный пункт Новозвановка по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (шесть снарядов)», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск со стороны ВСУ пострадал мирный житель.