Будапешт, 9 апреля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Венгрия поддержала инициативу независимого и беспристрастного расследования украинской провокации в городе Буча Киевской области, заявил пресс-секретарь венгерского премьер-министра Виктора Орбана Берталан Хаваши агентству MTI.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

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«Премьер-министр Виктор Орбан, конечно, осуждает массовое убийство в Буче. Венгрия полностью поддерживает международное расследование, цель которого — выяснить, кто совершил кровопролитие», — заявил он.

Хаваши привел и слова самого Орбана, который заявил о необходимости беспристрастного расследования инцидента в Буче. Также глава венгерского правительства призвал защитить мирных жителей Украины от жестокого обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша заявила о намерениях заморозить свои отношения с Венгрией из-за позиции венгерских властей по ситуации на Украине.