Вашингтон, 9 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что западные политики игнорируют истоки кризиса на Украине. Своё мнение он высказал на онлайн-конференции «Института Шиллера».

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

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«Мы неоднократно говорили, что система европейской безопасности должна учитывать национальные интересы всех стран, в том числе, конечно, России. Наша страна не может быть целью неких фантомных оборонительных проектов», — отметил Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что игнорирование истоков ситуации, сложившейся на Украине, заводит дискуссию в тупик и говорит о поверхностном взгляде на происходящее.

«Следуя этой логике, Россию вместе с США и Великобританией можно обвинить в оккупации в 1945 году нацистской Германии, которая совершила столь много зла и причинила столь много страданий всему миру. Только Советский Союз потерял 27 млн человек в той войне», — также сказал Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, он также заявил, что Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована, а её неядерный статус — закреплён.