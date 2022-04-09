Луганск, 9 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск (Луганская Народная Республика) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 9 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«В результате артиллерийского обстрела … получил ранение мужчина 1956 года рождения, повреждено три жилых дома и дошкольное учебное заведение ясли-сад», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР капитан Иван Филипоненко рассказал журналистам, что в течение последних суток украинские вооруженные формирования выпустили по территории ЛНР в общей сложности свыше 20 снарядов.