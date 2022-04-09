ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР
Донецк, 9 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Гольмовский, — говорится в сообщении. — Выпущено восемь снарядов калибром 122 мм».
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли Любовку в ДНР из БМ-21 «Град».