Донецк, 9 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Гольмовский, — говорится в сообщении. — Выпущено восемь снарядов калибром 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли Любовку в ДНР из БМ-21 «Град».