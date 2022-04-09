Донецк, 9 апреля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение дня, 9 апреля, были эвакуированы 178 человек, включая 34 ребенка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В течение дня 9 апреля… из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 178 человек, среди них 34 ребенка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что населённый пункт Русская Лозовая в Харьковской области был разминирован военными Вооруженных сил РФ по просьбе мирных жителей.