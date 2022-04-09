Донецк, 9 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 9 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Поступила информация о еще одном пострадавшем мирном жителе — мужчине 1973 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района Донецка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк из БМ-21 «Град».