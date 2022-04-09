Иерусалим, 9 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Российская телеведущая Ксения Собчак получила израильское гражданство. Об этом 9 апреля сообщает местная газета Haaretz.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

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При этом Собчак ведет свой журналистский проект и недавно обратилась к зрителям с просьбой поддержать ее работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Собчак продала свою квартиру в центре Москвы, стоимость которой составляет порядка $10,3 млн.