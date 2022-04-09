Симферополь, 9 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Логистика между Россией и Украиной после завершения специальной военной операцией будет восстановлена. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 9 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов, глава Крыма

«Нет сомнений, что после окончания специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будет полностью восстановлена привычная для миллионов граждан России и Украины логистика. А экономический эффект от этого будет многократно усилен за счет Крымского моста, который открывает принципиально новые возможности, прежде всего в сфере транзита грузов», — сказал, в частности, Сергей Аксёнов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уже в марте Крым начал поставки гуманитарной помощи в соседнюю Херсонскую область Украины. Грузы отправляются как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Также Крым начал получать продукцию херсонских фермеров. А уже с начала апреля Херсонская область и Запорожье перешли на торговлю в рублях.

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Об этом: Херсон и Запорожье перешли на торговлю в рублях — вице-премьер Крыма