После спецоперации логистику между Украиной и Россией восстановят — Аксёнов
Симферополь, 9 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Логистика между Россией и Украиной после завершения специальной военной операцией будет восстановлена. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 9 апреля.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, уже в марте Крым начал поставки гуманитарной помощи в соседнюю Херсонскую область Украины. Грузы отправляются как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Также Крым начал получать продукцию херсонских фермеров. А уже с начала апреля Херсонская область и Запорожье перешли на торговлю в рублях.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»
Об этом: Херсон и Запорожье перешли на торговлю в рублях — вице-премьер Крыма