Симферополь, 9 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Херсонская область за последние восемь лет полностью деградировала, поскольку украинская власть бросила её на произвол судьбы. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 9 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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Глава региона отметил, что Крым и Херсон исторически связывают тесные отношения — культурные, экономические, дружественные и родственные.

«После государственного переворота на Украине 2014 года киевский режим разорвал эти связи и перекрыл Северо-Крымский канал. В итоге пострадали и крымчане, и жители Херсонской области. Но если на помощь Крыму пришла вся Россия, то Херсонщину украинская власть просто бросила на произвол судьбы», — сказал Аксёнов.

Глава региона подчеркнул, что от водной блокады пострадало сельское хозяйство и экология Херсонской области, херсонские фермеры потеряли традиционные рынки сбыта, а националистические банды «не имея возможности навредить крымчанам, срывали свою злобу на местных херсонских жителях, занимались откровенным грабежом и рэкетом».

"Все эти восемь лет ситуация в Херсонской области неуклонно деградировала по всем направлениям, в то время как Крым развивался буквально семимильными шагами. Крымчане уже привычно говорят, что за 8 лет в составе России для людей сделано больше, чем за 23 года в составе независимого украинского государства», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона сообщили о начале поставок продовольствия из Херсонской области Украины в Крым — прежде всего, речь идёт об овощах. Также восстановлено техническое железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью, поездами соседям отправляют гуманитарную помощь.