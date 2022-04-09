Москва, 9 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 удерживаемых гражданских моряков освобождены и эвакуируются в безопасное место. Об этом 9 апреля заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

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«Продолжается работа по возвращению домой гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины. … Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», — написала она в Telegram-канале.

С 24 февраля ВСУ удерживали экипаж судна в порту Мариуполя, выход в море был заминирован.