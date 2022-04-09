Донецк, 9 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Из-за обстрелов ВСУ в Донецке обесточены две шахты, под землей находятся 86 человек. Об этом 9 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Mgbdnr.ru МГБ ДНР

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В результате обстрелов ВФУ в Донецке обесточены шахта им. Челюскинцев и шахта им. Скочинского. По данным Министерства угля и энергетики ДНР, под землей в шахте им. Челюскинцев находятся 25 горняков, в шахте им. Скочинского — 61.

Их будут выводить на поверхность.

За минувшие сутки, с 09:00 8 апреля до 09:00 9 апреля, в результате обстрелов ВФУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 64 человека.