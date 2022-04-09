Москва, 9 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Населённый пункт Русская Лозовая в Харьковской области был разминирован военными Вооруженных сил (ВС) РФ по просьбе мирных жителей. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru Саперы

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«Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации провели разминирование населенного пункта в Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня ВСУ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что военнослужащие ВС России по просьбе местных жителей разминировали участки сельхозугодий и территорию населенного пункта от неразорвавшихся боеприпасов, которые остались после обстрелов со стороны украинских нацистов.

Кроме того, отмечается, что среди таких боеприпасов был неразорвавшиеся снаряды от реактивных систем залпового огня «Ураган» и добавляется, что все найденные саперами ВС России боеприпасы были уничтожены либо в безопасном месте, либо, в случае невозможности их извлечения, уничтожены на месте путем подрыва.

Помимо того, российские саперы рассказали, что они проводили разминирование Русской Лозовой во взаимодействии с местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экипажи иностранных судов, запертых украинскими боевиками в порту Мариуполя, видели, как ВСУ минируют фарватер.