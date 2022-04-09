Москва, 9 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Военнослужащие России и ДНР эвакуировали мирных жителей из районов Мариуполя, которые остаются в зоне возможных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

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За день из подвалов жилых домов, находящихся вблизи линии соприкосновения, вывезено более 80 жителей города, в том числе 14 детей.️ Для безопасной эвакуации гражданского населения из-под огня ВСУ использовались боевые машины пехоты БМП-1 и бронетранспортёры.

Маскировка передвижения эвакуационных отрядов осуществлялась с помощью дымов.

Все люди доставлены в безопасные места. Жителям, пострадавшим от обстрелов, российскими военнослужащими оказывалась квалифицированная медпомощь, в том числе на базе медицинского отряда специального назначения.