Будапешт, 9 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Оплата газа в рублях не будет нарушением европейских санкций против РФ, так как у Будапешта двусторонний контракт с Москвой и вопрос валюты оплаты — технический. Об этом 9 апреля заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

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"У ЕС пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с РФ контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода санкционной политики. Как мы знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%», — отметил он в интервью CNN.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия нарушит санкции, если будет платить в рублях за российский газ.