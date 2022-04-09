Тайбэй, 9 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Производитель компьютерной техники и электроники Acer приостанавливает деятельность в России. Об этом говорится в финансовом отчёте компании по итогам первого квартала 2022 года.

Solomon203 Офис компании Acer

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«В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России», — говорится в отчёте.

Подробная информация о дальнейших планах компании не раскрывается.

Тайваньская компания Acer является одним из крупнейших в мире производителей ноутбуков и персональных компьютеров. Также компания производит другие электронные устройства.

Ранее поставки в Россию и сотрудничество с российскими компаниями приостановили другие тайваньские технологические компании. В частности, производитель микросхем TSMC отказался производить российские чипы «Байкал» и «Эльбрус», компания ASUS приостановила продажи в России.