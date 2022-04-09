Донецк, 9 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Зайцево 10 мин калибра 120 мм.