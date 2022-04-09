Берлин, 9 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Один из ведущих политиков в Европе попросил Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева. Об этом сам Зеленский рассказал в интервью Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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"Покажите доказательства того, что это не постановка», — отметил он.

На вопрос, не был ли его собеседником глава правительства одной из стран Европы, Зеленский ответил утвердительно, но имен не назвал.

На прошлой неделе украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили военнослужащие РФ. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов.

В Минобороны РФ заявили, что это очередная провокация. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче. В МИД РФ обратили внимание на то, что западные политики даже не попытались проверить истинность материалов.