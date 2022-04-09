Вашингтон, 9 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Вашингтон надеется на то, что Вооруженные силы России «проиграют» в конфликте на Украине. Об этом заявил 8 апреля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Politico.com Джон Кирби

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"Мы хотим увидеть, как господин (президент России. —ред.) Владимир Путин и российская армия… проиграют эту битву на территории Украины», — сказал он.

В то же время Кирби не стал комментировать вопрос о том, поддержит ли Вашингтон наступление украинских нацистов на российский полуостров Крым, а также на ДНР и ЛНР.

«Я не стану вдаваться в детали будущих операций. Что я готов заявить, так это то, что мы продолжим поддерживать Украину в её усилиях по защите своих граждан и суверенитета», — пояснил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что служба безопасности Японии убрала украинский нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 г.