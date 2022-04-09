В Минобороны РФ сообщили о подготовке Киевом новой провокации против России
Москва, 9 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Очередную провокацию с целью обвинения России в якобы массовых убийствах украинских мирных жителей готовит в Ирпене Киевской области киевский националистический режим. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Подчеркивается, что подразделения российских Вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад.
Также указывается, что указанная циничная постановочная акция организована киевским режимом для последующего распространения полученных в результате нее видеоматериалов через СМИ стран Запада.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Макеевке 12 снарядов калибра 122 мм.