Луганск, 9 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В течение последних суток украинские вооруженные формирования выпустили по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в общей сложности свыше 20 снарядов. Об этом 9 апреля рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР капитан Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 22 снаряда из артиллерийских орудий калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм по населенным пунктам Донецкий, Калиново и Первомайск», — говорится в его сообщении.

Также официальный представитель НМ ЛНР уточнил, что в результате этого были повреждены три жилых дома в Калиново и еще четыре — в Первомайске.

Кроме того, Филипоненко добавил, что для пресечения огневой активности по мирным жителям ЛНР дежурные огневые средства республики оперативно обнаружили и уничтожили позиции киевских боевиков, с которых велся огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР капитан Иван Филипоненко рассказал, что за прошедшие 24 часа во время боевых действий на территории ЛНР украинские вооруженные формирования потеряли убитыми 20 человек.