Москва, 9 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 4 украинских беспилотника. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Всего с начала проведения военной спецоперации уничтожены: 127 самолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 98 вертолетов, 2031 танк и др. боевые бронемашины, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 228 установок реактивных систем залпового огня, 1932 единицы военной автомобильной спецтехники.