Луганск, 9 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа во время боевых действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) украинские вооруженные формирования потеряли убитыми 20 человек. Об этом 9 апреля рассказал официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР капитан Иван Филипоненко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 20 человек личного состава», — говорится в его сообщении.

Также официальный представитель НМ ЛНР добавил, что войсками республики за сутки были уничтожены три бронетранспортёра и четыре единицы автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кадры уничтожения российскими Воздушно-космическими силами (ВСК) в ходе спецоперации Вооруженных сил России до денацификации Украины зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» киевских боевиков опубликовало Минобороны РФ.