Москва, 9 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Кадры уничтожения российскими Воздушно-космическими силами (ВСК) в ходе спецоперации Вооруженных сил России до денацификации Украины зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» киевских боевиков опубликовало 9 апреля Минобороны РФ.

Irkut.com СУ-30СМ

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Уточняется, что в ходе боевых вылетов экипажи истребительной авиации ВКС России Су-30СМ и Су-35 выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и ЗРК «Бук-М1» украинских вооруженных формирований.

Также на видеозаписи запечатлен взлет российских истребителей, нанесение ими удара по цели ракетами класса «воздух — поверхность» и возвращение их на аэродром базирования.

Кроме того, уточняется, что поражение обнаруженных целей киевских боевиков подтверждается данными средств объективного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело против участника украинского незаконного вооруженного формирования — крымско-татарском батальона, который был задержан при попытке въехать на территорию Крыма.